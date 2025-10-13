¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾¾²¬ÑÛ¡Ê28¡Ë¤¬12Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤Ä¤­¤Þ¤È¤¤Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾¾²¬¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤ÏºòÆü¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¸ý²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¿ÈÂÎ¿¨¤é¤ì¤¿»ö¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â1¿Í¤Ç³¬ÃÊ¾å¤¬¤ë¤Î¤âº£¤Ç¤âÉÝ¤¤¤Î¤Ë¡¢ºòÆü±Ø¤ÇÀ¼¤«¤±¤Æ¤­¤ÆÌµ»ë¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢²È¤Î³¬ÃÊ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÈÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤ÏÒôÓÍ¤Ë»±¤òÅê¤²¤¿¤Î¤ÇÁê¼ê