１０月１３日の東京６Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１６００メートル＝１７頭立て）は、横山武史騎手が騎乗した単勝３番人気のノーザンタイタン（美浦・中舘英二厩舎、父モーリス）が勝利した。勝ちタイムは１分３４秒２（良）。好スタートを決めると２番手をリズム良く追走。直線では手前を何度も替える幼さを見せながらも、しぶとく伸びて２着馬を首差振り切った。半兄のブエナオンダ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンデ