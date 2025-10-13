ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１３日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「“高市総理”どうなる？公明連立離脱各党駆け引き３つのパターン」が３位になったことを伝えた。このニュースは公明党が１０日に自民党との連立離脱を発表したことを受け、首班指名を展望したもの。スタジオでは「３つのパターン」として「公明離脱で混とん総理