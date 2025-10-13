１０月１３日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１１頭立て）は、５番人気のジャスティンビスタ（牡、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利した。勝ち時計は１分４７秒７（良）。スタート直後にふらついて出ムチが入ったが、すぐに軌道修正。道中は２番手で流れに乗った。直線で逃げるシャリキモン（松若風馬騎手、５着）を早々にかわして先頭に立ち、タイムレスフレアー（岩田望来騎手、２着）が馬体を