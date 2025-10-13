歌手で俳優の手越祐也（３７）が１２日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。独立後の自身の変化について語った。２０２０年に旧ジャニーズ事務所（現ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）から独立した手越。自身を「情に流されるタイプ」と分析した。「やめた直後っていろいろな話が来るんですよ。これやろう、あれやろう、これを出そうとか」と独立直後を回顧。そして「その熱い思い