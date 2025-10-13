１０月１３日の京都６Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１５頭立て）は、北村友一騎手が乗った３番人気のバルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）が中団待機から直線で鋭い末脚を繰り出し、悠々と抜け出した。３馬身半差の２着は２番人気のアロハ（松山弘平騎手）。さらに２馬身差の３着に５番人気のパウワウビート（岩田望来騎手）が入った。勝ちタイムは１分３３秒６（良）。松下厩舎に所属しＧ１レースで活