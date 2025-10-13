無調整豆乳が高まるたんぱく質ニーズに対応して勢いづいている。豆乳全体でたんぱく質ニーズを取り込む中、特に無調整豆乳ではその傾向が鮮明になっているとみられる。日本豆乳協会の調べによると、2024年の豆乳（調製豆乳・無調整豆乳・豆乳飲料）の生産量は前年比3.1％増の41万712㎘。このうち無調整豆乳は豆乳全体の伸びを上回る6.8％増の13万7052㎘となり、過去最高を記録した。今年に入るとさらに勢いを