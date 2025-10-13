北村匠海（27）が13日、都内で行われた主演映画「愚か者の身分」（24日公開）公開直前イベントで、Z世代と語り合った。トークの冒頭で、永田琴監督（54）は、映画を着想したきっかけが、自身の知り合いの警察沙汰だったことを明かした。「愚か者の身分」は、作家・西尾潤氏のデビュー作の実写化作品。北村は、SNSで女性を装い身寄りのない男たちを利用して“戸籍売買”で稼ぐタクヤ、“闇ビジネス”に誘い戸籍売買の仕事を教えた兄