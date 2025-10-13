［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田日本代表は、国際親善試合でパラグアイ代表と対戦し、２−２のドローに終わった。センターバックに負傷者が相次ぐなかで、日本代表はやり繰りしながら、３−４−２−１のシステムを採用して戦った。日本のセンターバックは世界で戦えるメンバーがすごく多くなったよね。今回は怪我で招集が見送られた冨安健洋や板倉滉を加えれば、色んな組み合わ