●自分で言い始めた“芸能界のスイーツ女王”が浸透「個性が出せてよかった」 “芸能界のスイーツ女王”と呼ばれ、自身のSNSやさまざまな番組などを通じてスイーツ情報を発信しているお笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加。10月14日〜20日には初となるスイーツPOP UP SHOP「田辺のお茶会(読み:ティーパーティー)」を東京・渋谷の西武渋谷店A館1階プロモーションスペースで開催する。田辺にインタビューし、スイーツへの愛やイベント