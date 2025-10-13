Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï£±£³Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î·¹¼ÐÌÌ¤Ë¤¢¤ëÄí±à¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÂçÏÂ¥ê¡¼¥¹¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Î»³ÊÞ(¤ä¤Þ¤·¤­)ÏÂÆÁ¤µ¤ó¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡¢¸áÁ°£¶»þ£³£°Ê¬¤«¤é½Ð¶Ð¡£ºÇ½ªÆü¤Ï²Ö³Ì¤ä»¨Áð¤ò¼è¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥¹¥­¤Ï¾¯¤·Êæ¤¬Î©¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Äí±à¤Ï¡ÖÅ·¶õ¤ÎÁð¸¶¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£»³ÊÞ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë»¶ºö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£