フェラーリ250GTOとマクラーレンF1を所有する幸運なふたりのオーナーにもコメントを求めた。いまや1台を買うだけでもかなりの富豪でなければならないが、彼らは幸運だったのだろうか？【画像】かなりの富豪でももはや所有するのは困難？フェラーリ250GTOとマクラーレンF1（写真3点）フェラーリ250GTOを所有する「所有していること自体は驚くほど簡単でしたよ」いまから40年以上前に、有名なコレクターのニール・コーナーからシャシ