阪神は１３日、２０１４年に打点王を獲得した球団ＯＢのマウロ・ゴメス氏が駐ドミニカ共和国スカウトに就任すると発表した。阪神には２０１４年〜２０１６年の３年間在籍し、通算４２５試合の出場で打率２割７分、６５本塁打、２６０打点。以下、ゴメス氏のコメント。「阪神タイガースファンの皆さん、こんにちは。再びこうして皆さんにお話しできること、新たなキャリアのステージからご挨拶できることを大変光栄に思います。