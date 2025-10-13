¥¯¥Þ13Æü¸áÁ°6»þ²á¤®¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®²¼ÄÅ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ä®Æâ¤ÎÉ×ºÊ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤¿¤ê¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¡¢É×¡Ê76¡Ë¤¬º¸¼ê¤Î»Ø¤Ë¡¢ºÊ¡Ê69¡Ë¤¬º¸ÏÓ¤Ê¤É¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï2Æ¬¤Ç¡¢Âç¤­¤µ¤«¤é¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ä¾¸å¤ËÆ¨¤²¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÅÄÈª¤ä½»Âð¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÃÏ°è¡£·²ÇÏ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾ÂÅÄ»Ô¤Ç¤â7Æü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç2¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£