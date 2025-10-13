私はショウコ（35）。夫のタケシ（35）とケイ（小6）、ユキ（小4）の4人家族です。今日は義実家の食事会に行ってきました。義両親と義実家に同居している義姉のユリカさんに義姉の子どもカイリくん（小3）。そして義両親のきょうだいがいました。義実家に着き食事を始めようとすると、カイリくんに感染症の疑いがあると言われました。明日からうちは家族4人で旅行の予定です。絶対にうつりたくないのですが、早々に帰るわけにもい