＜スタンレーレディスホンダ最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36（変則9ホール）＞濃霧の影響でツアー史上初の変則9ホール決戦となった国内女子ツアーの最終ラウンド。単独トップで出た河本結が4バーディ・ボギーなしで回り、トータル14アンダーで今季2勝目、通算4勝目を果たした。河本の今季2勝目に大きく貢献したのは、1Wと3Wのシャフト変更だ。【写真】かっこよすぎ… 優勝副賞はホンダが誇る