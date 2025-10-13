阪神は１３日、球団ＯＢのマウロ・ゴメス氏が駐ドミニカ共和国スカウトに就任すると発表した。ゴメス氏は２０１２年にレッドソックスでメジャー初昇格。１４年に阪神に加入し、１０９打点を挙げて打点王、ベストナインに輝いた。１６年まで在籍し、３年間で通算４２５試合に出場。打率・２７０、６５本塁打、２６０打点。先発４番で３０６試合に出場した。１８年オフには阪神入団が内定していたジェフリー・マルテ内野手の案内