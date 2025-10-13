10月5日に行われた国民スポーツ大会の陸上競技で新潟県の東京学館新潟高校3年・秋澤理沙選手が少年女子100mで見事優勝を果たした。優勝の裏には陸上部の監督でもある父と二人三脚で歩んできた日々と「苦渋の決断」があった。 ■父も母も前記録保持者短距離界のサラブレッド 10月5日、滋賀県で行われた国民スポーツ大会。雨が降るスタジアムの中、陸上競技少年女子100m決勝の舞台に立ったのは、東京学館新潟高校3