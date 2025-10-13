福岡・飯塚市で行われる「ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５」（２３〜２６日）は?高額賞金?が設定されている。当大会はボルダーとリードによる男女混合の国別対抗戦と、２８年ロサンゼルスパラリンピックで正式採用されるパラクライミングを同時に実施。スポーツクライミング日本代表の男子は２０２４年パリ五輪複合銀メダルの安楽宙斗（ＪＳＯＬ）、天笠颯太（東洋染工）、吉田智音（摂南大）、女子は２