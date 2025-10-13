【台風のたまご＝熱帯低気圧】の発生 「強い台風２３号」は、八丈島を暴風域に巻き込みながら東北東に進んでいて、強風域が関東地方の一部にかかっています。また新たに「台風のたまご＝熱帯低気圧」が、日本の南で発生しました。 １４日（火）～２３日（木）の《雨風シミュレーション》を画像で掲載しています。 ■「熱帯低気圧」を表す「TD」が天気図に １３日（月祝）夜の予想天気図に「熱帯低気圧＝台風のた