◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）青空の下、２２チーム（含むオープン参加１チーム）が勢いよく出雲路に駆けだした。前回大会は国学院大が２時間９分２４秒で、２０１９年以来５年ぶり２度目の優勝。４０秒差の２位に駒大、１分差の３位は青学大だった。出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。