２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が１３日、都内で行われたＭＢＳ系連続ドラマ「死ぬまでバズってろ！！」第１話先行上映＆トークイベントに鈴木仁、星乃夢奈と共に登壇した。同作は与田が乃木坂４６卒業後、地上波ドラマ初出演となる作品。作品内容に関連して、もし自身がインフルエンサーになるとしたら何系のインフルエンサーになるか聞かれた与田は「この仕事をしていなかったらＳＮＳはやってないと思う。私が今ＳＮ