モデルでタレントの益若つばさ（３９）が１３日までに自身のインスタグラムを更新。懐かしいギャルメイクを披露した。「久しぶりに平成ギャルメイクをしたんだけど、自分でもビックリするくらい２０年前にタイムスリップしました！！」と益若。ダークな肌色をベースに太めのアイラインをしっかり入れたメイクで、当時の自身の写真を手にしたショットをアップした。感想は「体感全く同じ！！目の前に現れた自分に脳が混乱した