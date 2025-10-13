大阪・関西万博は１３日、最終日を迎えた。会場の東ゲート近くにあるミャクミャク像前では、午前７時４０分頃、清掃スタッフら約４０人が記念撮影していた。その１人の岡島欽哉さん（７８）は週３日、奈良市の自宅から２時間かけて出勤し、この日がちょうど８０回目。１９７０年の大阪万博は、海運会社の仕事で忙しく、行けなかったことを後悔し、「今回の万博には何かの形で関わりたい」と応募した。東の玄関口担当で、「ワ