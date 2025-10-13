俳優の草磲剛（51）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。仲の良い芸能人を挙げる場面があった。MCの「ハライチ」澤部佑から「芸能界でどうですか、仲のいい方」と問われた草磲は「今でいうとタモリさんとかよくさせていただいてます。『笑っていいとも!』でとか」と回答。「今でもたまにお食事とか連れて行っていただいたりとか。いい交流関係を築かせていただいたり」と