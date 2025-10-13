歌手の平原綾香が12日、自身のインスタグラムを更新し、「奇跡」「神様から贈り物をもらったよう」な瞬間を伝えた。【動画】万博閉幕前夜… 平原綾香の「奇跡」動画平原は、13日に閉幕する大阪・関西万博のファイナルイベントの第2部「EXPO Thanks LIVE」に出演予定。インスタグラムでは、このリハーサルの動画を添えた。「リハーサル中の奇跡！」として、「花火と曲のエンディングがまるでタイミングを合わせたみたいにピッ