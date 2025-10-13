出雲全日本大学選抜駅伝が１３日に島根県出雲市の出雲大社〜出雲ドームの６区間、４５・１キロのコースで行われる。スタートは午後１時５分の予定。大学男子の陸上長距離は春のトラックシーズン、夏の鍛錬期を経て駅伝シーズンを迎えた。いわゆる「大学三大駅伝」は出雲駅伝の後、１１月２日の全日本大学駅伝から、来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）へとつながる。過