¶¥±ËÃË»Ò¤Ç£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·ÁÆüËÜµ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¾¾¸µ¹î±û¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈºÊ¤Ç¸µ¶¥±Ë¸ÞÎØÂåÉ½¤Î»ûÂ¼ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££¹·î£²£°Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤¤¤¹¤­¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿Æü¶¦ÄÌ¤Î²¸»ÕÀèÇÚÍ§¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·ëº§¼°¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¦¡¦¡¦¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¤È°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¡¢²ñ¾ì¤äÁõ¾þ¤ò