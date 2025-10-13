スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」から、クリスマスケーキ「シャビーナ レガロ 2025」が数量限定で登場。2025年9月30日より予約受付がスタートした。24種のチョコレートが楽しめるアドベントカレンダー「クリスマス アドベントカレンダー ゴールド オーナメント」とともに、2025年のクリスマスを盛り上げる。【写真】鮮やかなグラサージュに目を奪われる。「シャビーナ レガロ 2025」4号／ 2〜4人