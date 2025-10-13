日本代表は14日、『味の素スタジアム』で開催されるキリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦する。FIFAワールドカップ26アジア予選を圧倒的な強さで突破し、8大会連続8回目の本大会出場を決めた日本代表。優勝という壮大な目標を掲げる大舞台に向けて、現在は戦術の構築や浸透、新戦力の発掘などを図っており、今月は南米の強豪2カ国と激突。10日に行われたパラグアイ戦を2−2で終え、いよいよ明日、FIFAワールドカッ