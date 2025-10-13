毎年春になるとやって来る辛い花粉症。最近ではアレルギーを治す「免疫療法」という言葉もよく耳にすることが多くなってきました。免疫療法で辛い花粉症から解放されたいと思う人も多いようです。今回は注目の免疫療法について、気になる治療方法や仕組みなどを「水島耳鼻咽喉科」の水島先生にお聞きしました。 監修医師：水島 豪太（水島耳鼻咽喉科 副院長） 日本大学医学部卒業、東京医科歯科大学耳鼻咽喉科入局。同