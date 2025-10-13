9·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ4¡áÌÚÂ¼¡Ë¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê11·î16Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤¬È¯É½¡£Á°Áö¸å¡¢½êÍ­¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ÎµÈÅÄ½Ó²ðÂåÉ½¤Ï¼¡Áö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎG1¤Ë½ÐÁö¤·¡¢Í­ÇÏµ­Ç°¡Ê12·î28Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÊë¤ì¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ÇG13¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£