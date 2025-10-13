２０２３年の世界の平均寿命は女性が７６．３歳、男性が７１．５歳だった/Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images（ＣＮＮ）２０２３年の世界の平均寿命は１９５０年に比べて２０年長くなり、死亡率も低下していることが、２０４カ国・地域を対象とした最新調査で分かった。しかし大きな格差は依然として残り、自殺や薬物乱用などで死亡する子どもや若者は増えている米ワシントン大学保健指標評価研究所（ＩＨＭＥ）が１２日の