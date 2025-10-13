１２日付で活動再開したタレントの小島瑠璃子が１３日、インスタグラムを更新し、個人事務所を設立したことを発表した。「個人事務所を設立しました！」と切り出し、「ご縁をいただき、すばらしいチームに会社のロゴとホームページを作っていただくことができました」と報告。外部の会社の協力を得て、事務所のロゴと公式サイトを作ってもらったという。事務所名は「ＵＳＡＧＩ」。２つの「！」が○（マル）で囲まれたロゴにつ