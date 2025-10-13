アイドルグループ「メノニューイヤー」（日向なお、山崎遥菜、八神最音、神楽坂りえる、紗儚涼子、早乙女渚）が１２日、横浜ＹＴＪホールで３回目のワンマンライブ「ぱぱぱぱーてぃーないと！」を開催した。結成２周年を祝う３ｒｄワンマンは紗儚が卒業発表したことで現体制最後のステージとなる。ライブは「ＯＭＤＴ☆」からスタートし、盛り上げ曲で会場の熱気を上げていった。最初のＭＣで紗儚は「現体制ラストということで