こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。今回はブルベさんが失敗しないアイメイクの配色をご紹介したいと思います！【詳細】他の記事はこちら失敗しないアイメイクの配色アイメイクで失敗しないコツはアイシャドウ選び。ブルベさんは青みのあるひんやりしたカラーのアイシャドウを選ぶと失敗しにくいです！ピンク・ローズ・ラベンダー・モーヴ・ボルドー・グレージュなど黄みの少ないカラー