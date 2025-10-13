◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）午後１時５分のスタート時刻を前に、気温は２６度を突破して「夏日」（気温２５度以上）に。レース中には、さらに上昇する可能性が高く、各校はライバルとの勝負いに加え「暑さ」という共通の「強敵」とも戦う必要がある。例年、スポーツの日（１０月第２月曜日）に開催される出雲駅伝は午後１時