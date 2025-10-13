¼éÈ÷¿Ø¤ËÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤°ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÏÊÕ¹ä¤À¡£ÅÏÊÕ¤Ï28ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡£Ãæ±ûÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢FCÅìµþ¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤ÏÆüËÜ¿Í¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏÂ­¸µ¤Îµ»½Ñ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÏÊÕ¤¬ABEMA¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¤Çµ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ì