１０月１３日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１３頭立て）は、９番人気の伏兵だったスタニングレディ（牝２歳、美浦・高木登厩舎、父ベンバトル）が、直線の激しい攻防を首差で制した。勝ち時計は１分４７秒４（良）。道中は先団を見る形のインコース。直線では馬群を割ってしぶとく伸び、ゴール前はポッドクロスの追撃を振り切った。今週の新馬戦３勝目となった津村明秀騎手は「返し馬で初めて乗ったけど、扱いや