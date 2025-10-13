ドジャースのロバーツ監督がリーグ優勝決定シリーズに向けて佐々木朗希投手の起用法について言及しました。メジャー1年目の佐々木投手は、シーズン序盤に肩のケガで離脱。最終盤にリリーフとしてメジャー復帰して以降、レギュラーシーズン2試合、ポストシーズン4試合に登板し、無失点を継続しています。特に、ポストシーズンでは、5回1/3を投げて、わずか1安打、無四球、無失点、2セーブと無双状態になっています。ロバーツ監督は