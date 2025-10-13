10月12日、帯広競馬場で行われた11R・ナナカマド賞（BG3・2歳・ダ直200m）は、渡来心路騎乗の1番人気、ホクセイイワキヤマ（牡2・ばんえい・坂本東一）が勝利した。2着にオレノコクオウ（牡2・ばんえい・槻舘重人）、3着にスターノチカラ（牡2・ばんえい・服部義幸）が入った。勝ちタイムは1:23.1（馬場水分2.3%）。2番人気で藤本匠騎乗、キョウエイジェット（牡2・ばんえい・村上慎一）は、5着敗退。スタートから各馬一斉に