10月12日、高知競馬場で行われた5R・横浜特別（3歳・ダ1400m）は、宮川実騎乗の4番人気、ブルーシンフォニー（牡7・高知・工藤真司）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にグレートヒエン（牝5・高知・雑賀正光）、3着に1番人気のデルマベルセブブ（牡6・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:30.0（稍重）。2番人気で赤岡修次騎乗、グッドウッドガイ（牡6・高知・田中守）は、4着敗退。レース序盤、先行のグレートヒエンに、