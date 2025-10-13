10月12日、盛岡競馬場で行われた10R・ネクストスター盛岡（M1・2歳・ダ1400m）は、山本聡紀騎乗の1番人気、ラウダーティオ（牡2・岩手・板垣吉則）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のディオニス（牡2・岩手・佐々木由則）、3着にラブコラージェン（牡2・岩手・菅原勲）が入った。勝ちタイムは1:25.4（稍重）。1着ラウダーティオ山本聡紀騎手「ゲートを出てしまえば速い馬。2、3番手がいいなと思っていた、理想の位置がとれま