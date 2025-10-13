時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは千葉県・80代の方からのお便り。七夕の季節になると、勤務先だった老人ホームのある人を思い出すそうで――。* * * * * * *A子さんの「老春」今年も七夕がやってきた。毎年この季節になると、決まって思い出す人