演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第44回は俳優の佐々木蔵之介さん。京都の造り酒屋の次男に生まれた佐々木さんは、家業を継ぐつもりで入った大学で、度胸をつけるため演劇サークルに入ったそうで――。（撮影：岡本隆史）【写真】ルーマニアの通りに輝く、佐々木さんの名の刻まれた