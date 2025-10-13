ナイルは10月9日、「サンキューハザード」や「ファスナー合流」など暗黙のルールといわれる運転マナーについての調査結果を発表した。調査は2025年8月28日〜8月29日、運転する機会がある全国の男女2,240人を対象にインターネットで行われた。○視覚的にお礼を伝えるマナーは定着している傾向運転の暗黙のルールについて、実践状況を教えてください運転する機会がある全国の男女2,240人を対象に、暗黙のルールといわれるもののうち6