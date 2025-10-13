¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï10·î15Æü¡¢Ìµ¿Í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È JRÀ®À¥±Ø/NÅ¹¡×¤òJR²£ÉÍÀþÀ®À¥±Ø¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È JRÀ®À¥±Ø/NÅ¹¡×¥¤¥á¡¼¥¸Æ±Å¹¤Ï¡¢TOUCH TO GO¤¬³«È¯¤·¤¿Ìµ¿Í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î±Ø¤Ë¤ª¤±¤ë4Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£Æ±Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢"¼¡À¤Âå¤Î¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³"¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍ­¿Í¥ì¥¸Å¹ÊÞ¤ËÈæ¤Ù¡¢»þ´ÖÀáÌó¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤Ä«¤ä°ÜÆ°¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É