大阪・関西万博は最終日の１３日、会場東側のホール「レイガーデン」で午前１０時半からフォーラムが開かれ、成果や展望を盛り込んだ「大阪・関西万博宣言」が公表された。宣言では、万博で「人々はつながりの重要性を再認識し、偶然の出会いがもたらす喜びや恵みを享受することができた」と明記。外交やビジネスなど様々な分野での交流が促進され、万博が「相互理解と対話を促す重要な公共財であることを改めて示した」と強調