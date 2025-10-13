13日（月）スポーツの日、伊豆諸島は吹き返しの暴風や土砂災害に警戒を続けてください。関東沿岸ではにわか雨と強風に注意が必要です。＜13日（月）の天気＞午前11時現在、強い勢力の台風23号は八丈島の東を東進しています。台風の雨雲の大部分は伊豆諸島からぬけつつありますが、吹き返しの北風が強まっています。伊豆諸島では午後も暴風が吹くおそれがありますので、風がおさまるまでは安全な場所にとどまるようにしてください。