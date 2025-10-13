星野リゾートが展開する「界」は10月8日、70歳以上対象のサブスクリプションサービス「冬限定 界の定期券」を発売した。冬限定 界の定期券70歳以上限定で、期間中であれば、全国どの「界」の施設でも自由に選んで4泊できる。対象客室の空きがあれば、直前でも予約が可能。その都度、一から宿探しをする必要がなく、定額で利用できるというスタイルが、煩わしさを解消し、思い立った時に気軽に温泉に行ける新たな旅のあり方を実現す